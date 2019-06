Ipertensione | gli alimenti da evitare e quelli consigliati per combattere la pressione

Ipertensione - attenzione al consumo di un popolare tipo di tè : gli effetti negativi sulla salute : Il tè alla liquirizia è un tè alle erbe molto popolare che però non è privo di rischi per la salute. Lo dimostra un caso studio pubblicato su CMAJ (Canadian Medical Association Journal) di un uomo ricoverato in ospedale per una crisi ipertensiva. “Quantità eccessive di alcuni prodotti alle erbe possono avere pericolosi effetti collaterali. I prodotti che contengono estratto di radice di liquirizia possono far aumentare la pressione sanguigna, ...