GF | la verità su Gennaro e Daniele Svelato l’ultimo grande segreto della Casa

Grande Fratello - Lele Mora : “Se io e Gennaro siamo stati amanti? Ecco la verità ” : Gerraro Lillio del Grande Fratello e Lele Mora sono stati amanti? È il rumors che ha preso a circolare da qualche giorno e sul quale ora ha voluto dire la sua proprio l’ex agente dei vip. In un’intervista al settimanale “Nuovo tv” infatti, Lele Mora ha voluto mettere a tacere queste voci, negando sia di aver aiutato Gennaro ad entrare nel mondo della tv sia di aver avuto un flirt con lui. “Lo dicono, ma non è così. ...

Gf - Gennaro in crisi per il padre : “Perché mia madre non mi ha detto la verità?” : Grande Fratello, Gennaro Lillio continua a pensare alla lettera del padre Gennaro Lillio ha ricevuto una lettera da parte di suo padre, che lo ha abbandonato quando aveva tre anni. Al Gf 16 il modello si è spesso aperto sull’argomento e ha raccontato che i suoi genitori si sono lasciati quando era molto piccolo. Il […] L'articolo Gf, Gennaro in crisi per il padre: “Perché mia madre non mi ha detto la verità?” proviene da ...