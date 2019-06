ilnapolista

(Di lunedì 10 giugno 2019) Mentre Ancelotti si gode le meriate vacanze in Canada, da dove ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport per i suoi 60 anni, prosegue senza sosta il lavoro diper costruire il Napoli della prossima stagione. Ladello Sport riporta che il diesse sta trattando Hirvingche, al momento, pare il profilo più indicato per soddisfare la richiesta di Ancelotti che vuole una punta che sappia attaccare la profondità. Intanto si lavora anche sugli altri reparti per chiudere tutte le trattative prima del ritiro e portare la rosa completa per mettere in condizione Ancelotti di impostare il gioco per il prossimo campionato in cui lui di dice pronto con la fionda per puntare la Juve. Ci sono buone possibilità che si possa concludere per Almendra del Boca Juniors e per De Paul dell’Udinese. L'articolononsembra essere il primo ...

napolista : Gazzetta: #Giuntoli non molla #Lozano Prosegue il lavoro del diesse per completare la rosa del #Napoli prima dell’i… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Lozano il profilo migliore per Ancelotti, Giuntoli tratta col PSV - CalcioNapoli24 : -