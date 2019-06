Crescere e imparare a scegliere sulle orme del fantasy

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Mondi reali e fantastici, storia e leggende, viaggi spazio-temporali e imprese coraggiose, personaggi e avventure proprio come fossimo immersi in un.Invece siamo a scuola, anzi nelle 6 scuole medie italiane da nord a sud in cui sta crescendo il progetto di CIAI #tu6scuola, dove 900 ragazze e ragazzi nel corso di questo anno scolastico hanno vissuto emozioni, hanno costruito bagagli personali di oggetti e parole, hanno compiuto scelte, sono diventati più consapevoli.Da oggi le loro avventure interattive sono online sulla piattaforma, pronte per essere viste e condivise a scuola insieme a compagni e insegnanti, in famiglia, nelle rispettive comunità territoriali.È stato un viaggio entusiasmante quello che ha portato alla realizzazione di cinegame, prodotto di un lavoro congiunto tra le classi prime delle scuole secondarie di primo grado di Milano, Rovellasca, ...

