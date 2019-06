VIDEO Daniel Ricciardo | GP Canada 2019 | “Questo quarto posto vale come una pole”

DIRETTA FINLANDIA BOSNIA/ Streaming VIDEO e tv : l'arbitro è Daniel Stefanski : DIRETTA FINLANDIA BOSNIA, qualificazioni agli Europei 2020: Streaming video tv, quote, risultato live del match, oggi 8 giugno 2019,.

Diretta Feralpisalò Triestina/ Streaming VIDEO e tv : l'arbitro è Daniele Paterna : Diretta Feralpisalò Triestina Streaming video e tv: playoff Serie C andata dei quarti di finale. Segui la cronaca live della partita che si gioca al Turina.

Roma-Parma - minuto 80 : il saluto dell’Olimpico a Daniele De Rossi [VIDEO] : Daniele De Rossi all’ottantesimo minuto di Roma-Parma è stato sostituito da Claudio Ranieri chiudendo così la propria carriera giallorossa Tutti in piedi allo stadio Olimpico all’80’ di Roma-Parma, per il saluto a Daniele De Rossi alla sua ultima presenza con la maglia giallorossa. Il capitano ha salutato tutti i compagni e gli avversari e all’uscita dal campo sostituito da Under, un lungo abbraccio con Claudio ...

Striscioni - cori e mille emozioni : l’ultima commovente notte di Daniele De Rossi da capitano della Roma [VIDEO] : Daniele De Rossi quest’oggi saluterà la Roma, almeno per quanto concerne le sue prestazioni da calciatore giallorosso: in futuro poi potrebbe tornare con un nuovo ruolo Migliaia di bandierine gialle e rosse sventolate in Curva Sud per omaggiare Daniele De Rossi alla sua ultima partita con la maglia della Roma e uno striscione con scritto: “Ci hai rappresentato in campo per 18 anni…Da oggi la tua curva rappresenterà te per ...

Formula 1 – Con Ricciardo si ride sempre - Daniel stuzzica Verstappen in conferenza : “hai un po’ di peli sul mento” [VIDEO] : Daniel Ricciardo esilarante in conferenza stampa: l’australiano della Renault si prende gioco del suo ex compagno di squadra Max Verstappen Daniel Ricciardo è uno che ama sempre ridere e scherzare, in qualsiasi situazione. L’australiano della Renault, protagonista di un siparietto con Charles Leclerc durante le interviste del Gp di Monaco, ha fatto sorridere anche nella conferenza stampa di ieri a Montecarlo. In un momento di ...

Frode prosciutto di Parma e San Daniele/ VIDEO : ecco come falsificano marchio Dop : Frode prosciutto di Parma e San Daniele, l'inchiesta di Report su come gli allevatori falsificano il marchio Dop. 'La Frode è ancora in corso': il Video

Giusy Versace special guest del nuovo VIDEOclip di Daniele Stefani : esce domani il nuovo singolo “La Fiducia” : Musica: Giusy Versace special guest del nuovo videoclip di Daniele Stefani esce domani, venerdì 17 maggio, “La Fiducia” il nuovo singolo dell’artista pop Daniele Stefani, grande amico di Giusy Versace, con un featuring d’eccezione: la partecipazione dell’attore e regista Paolo Ruffini e quella della stessa Giusy Versace, in versione atleta. Con l’Arena Civica di Milano come background, quella che è stata per la Versace la seconda casa di ...

Daniele De Rossi lascia la Roma - l’omaggio della società in un VIDEO tributo che ripercorre la carriera del capitano : Daniele De Rossi lascerà la Roma, ma non il calcio giocato, a fine stagione. La notizia è stata data dalla stessa società in un comunicato. La carriera del capitano giallorosso è stata ripercorsa in un video tributo pubblicato sui canali social dell’AS Roma. Serie A | Di F. Q.. Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione: “Con il Parma l’ultima partita in giallorosso” ...

Grande Fratello 16 - Martina litiga con Daniele : "Fai il grosso con me solo perché c'hai 30 anni!" (VIDEO) : Durante la notte, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, due concorrenti del Grande Fratello 16, hanno nuovamente discusso.L'imprenditore veronese, infatti, ha accusato la giovane 21enne ternana di tenere comportamenti diversi a seconda della persona che ha davanti e di dire cose sul suo conto non corrispondenti al vero.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Martina litiga con Daniele: "Fai il grosso con me solo perché c'hai 30 anni!" (Video) ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali interessata a Daniele Dal Moro? Il sospetto di Martina Nasoni (VIDEO) : prosegui la letturaGrande Fratello 16, Valentina Vignali interessata a Daniele Dal Moro? Il sospetto di Martina Nasoni (video) pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 14:25.

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè : "Daniele Interrante più debole di me" E su Guendalina Canessa... (VIDEO) : Confessioni in giardino per Francesca De Andrè che, a distanza di poche ore, sembra aver digerito l'ingresso di Guendalina Canessa, ex moglie de suo ormai ex fidanzato Daniele Interrante. Le due donne, oggi pomeriggio, hanno avuto modo di chiarirsi e appianare le divergenze del passato: Sono felice perché ho trovato una persona più adatta a me. E' uguale a me. Dopo due mesi, il mio fidanzato mi guardava in faccia e già mi capiva. E' stato un ...

Grande Fratello 16 - Daniele Dal Moro : "Non ho nulla contro gli omosessuali. Sono pieno di amici gay. Mi ci trovo bene" (VIDEO) : Daniele Dal Moro, visibilmente scosso dagli attacchi ricevuti, su più fronti, per l'appellativo infelice, nei confronti di Cristian Imparato, stanotte, si è sfogato a lungo, con Gianmarco Onestini. Il modello veronese non ci sta a passare per omofobo: A me di quello che montano, perché siamo in un programma televisivo, mi importa fino ad un certo punto. so che persona Sono. Mi dispiace che Cristian ha trovato l'appiglio, ha fatto il talk per ...

Grande Fratello 16 - Daniele contro Cristian Imparato : "Urla come una checca isterica!". Provvedimenti in arrivo? (VIDEO) : Daniele Dal Moro, concorrente del Grande Fratello 16, durante la puntata serale del reality show condotto da Barbara D'Urso che andrà in onda domani sera su Canale 5, rischierà seriamente di incappare in un provvedimento disciplinare.Dopo l'episodio, non del tutto chiarito, di qualche giorno fa, nel quale il giovane imprenditore veronese avrebbe apostrofato Cristian Imparato con il termine "checca", in quest'occasione, infatti, non ...

Formula 1 – Festa a sorpresa per Kvyat a Baku - Daniel tenerissimo : “non me lo merito” [VIDEO] : La Toro Rosso sorprende Kvyat nel giorno del suo 25° compleanno: la reazione del pilota russo è tenerissima Giornata caotica oggi a Baku a causa di una prima sessione di prove libere rovinata da un incidente che ha visto coinvolto Russell. Nonostante il caos, in casa Toro Rosso non Danil Kvyat ha ricevuto una piacevolissima sorpresa che lo ha lasciato spiazzato. Il pilota russo è stato infatti festeggiato nel giorno del suo 25esimo ...