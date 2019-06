Perché si parla tanto di Tish di Amici di Maria De Filippi | del suo cambio di look e dei

Don Ermanno - il prete costretto alle dimissioni Perché ha parlato bene della Lega : Il terremoto elettorale delle Europee continua a produrre nuove scosse. Soprattutto nel mondo cattolico. L'ultima si è registrata nel Modenese, con epicentro Carpi. Qui, il direttore del settimanale diocesano Notizie, don Ermanno Caccia, ha osato, udite udite, commentare il risultato elettorale. Nei

Perché l’Italia ha tre europarlamentari in più del previsto? : L’aula del Parlamento europeo a Strasburgo (foto: Paolo Giandotti – Ufficio per la stampa e la comunicazione della presidenza della Repubblica/LaPresse) Dopo i risultati delle elezioni europee, un dato, è passato quasi inosservato. L’Italia ha eletto in tutto 76 europarlamentari, tre più di quelli che le spettano di diritto. Perché? La risposta c’entra con la Brexit. Il Regno Unito oggi ha diritto ha 73 seggi. Quando ...

Perché l’Italia tre europarlamentari in più del previsto? : L’aula del Parlamento europeo a Strasburgo (foto: Paolo Giandotti – Ufficio per la stampa e la comunicazione della presidenza della Repubblica/LaPresse) Dopo i risultati delle elezioni europee, un dato, è passato quasi inosservato. L’Italia ha eletto in tutto 76 europarlamentari, tre più di quelli che le spettano di diritto. Perché? La risposta c’entra con la Brexit. Il Regno Unito oggi ha diritto ha 73 seggi. Quando ...

Liverpool - parlano Alisson - Salah (che invita De Rossi in Inghilterra) e Klopp : “Guardiola preferisce Premier Perché vince” : Tra quattro giorni sarà finale di Champions League per il Liverpool, che ci riprova un anno dopo aver perso all’ultimo atto contro il Real Madrid. Questa volta è derby tutto inglese con il Tottenham. Ma gli argomenti affrontati da Klopp, Salah e Alisson non riguardano soltanto la gara di sabato, ma anche altre tematiche. Ecco le loro parole a Sky Sport. Klopp – “Guardiola è il miglior allenatore del mondo e merita tutti ...

Uomini e Donne - Nicole Mazzocato : "Non so Perché Fabio Colloricchio parla male di noi. Sarà la fame..." : Supervivientes è la versione iberica de L'Isola dei Famosi, attualmente in onda in Spagna, sulle reti Mediaset Telecinco e Cuatro, con la diciottesima edizione. Tra i concorrenti, troviamo anche Fabio Colloricchio, ex tronista e ed ex corteggiatore di Uomini e Donne e non è la prima volta che un volto noto in Italia prenda parte alla versione spagnola de L'Isola dei Famosi.Fabio Colloricchio, single dopo la fine della storia d'amore con ...

Elezioni europee - la proiezione del nuovo Parlamento Europeo : Perché Salvini è l'ago della bilancia : La maggioranza del prossimo Parlamento Europeo dovrà basarsi su equilibri diversi rispetto a quelli che finora hanno retto il dominio del Ppe e del Pse. Le prime proiezioni diffuse da Europe elects, il servizio statistico ufficiale della Commissione europea, parlano chiaro: l'alleanza tra socialisti

Amici - Perché i finalisti meriterebbero la vittoria? Parla la Berté - : Serena Granato Nel daytime settimanale di "Amici di Maria De Filippi" la giudice Loredana Berté ha espresso un giudizio sul conto dei finalisti, in vista della finale A poche ore dalla finale di Amici di Maria De Filippi, la giudice del serale Loredana Berté ha espresso un giudizio tecnico sul conto dei finalisti del talent show di Maria De Filippi. Secondo la sorella di Mia Martini, 3 dei 4 finalisti di Amici 18 meritano l'accesso ...

Europee 2019 e comunicazione : la campagna elettorale non parla di Europa - anzi. Ecco Perché : A pochi giorni dalle Elezioni del 26 maggio sono solo i messaggi istituzionali a ricordarci che il voto riguarda il parlamento europeo. Di Europa, infatti, si è parlato pochissimo in questa campagna elettorale. Ho individuato tre motivi per cui Lega, M5S e Pd hanno preferito restare sui temi nazionali nella loro comunicazione in vista delle Europee. L'articolo Europee 2019 e comunicazione: la campagna elettorale non parla di Europa, anzi. Ecco ...

Perché Emilia Clarke di Game of Thrones ha rifiutato Cinquanta Sfumature di Grigio : “Basta parlare del mio corpo” : Emilia Clarke di Game of Thrones avrebbe potuto impersonare la Anastasia Steele di Cinquanta Sfumature di Grigio, ma ha rifiutato quel ruolo temendo di restare ingabbiata in un'immagine troppo sexy che non la rappresenta. La protagonista del Trono di Spade, d'altronde, ci è già passata: avendo già dovuto girare delle scene senza veli per interpretare il personaggio di Daenerys Targaryen nella saga di HBO appena terminata, la Clarke ha voluto ...

Prof sospesa - oggi l’incontro con Salvini. Il ministro : “Lavoro Perché torni a scuola”. Gli studenti : “Non ci ha voluto parlare” : Di fronte alla prefettura di Palermo oggi era appeso uno striscione: “Libero pensiero”. Nel frattempo, dentro al palazzo, si stavano incontrando il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e la Professoressa Maria Rosa Dell’Aria. La docente dell’istituto palermitano Vittorio Emanuele III era stata sospesa dopo che i suoi studenti avevano pubblicato un video in cui ...

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio parla di suo padre : "Se sei una persona che soffre Perché non ti sei fatto avanti?" : Il giovane napoletano torna a parlare della lettera inviata da suo padre e ricevuta durante la puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì. L'uomo non vede suo figlio da 27 anni, il concorrente aveva rivelato ciò che sarebbe accaduto in un lungo confessionale: Mio padre mi ha abbandonato quando avevo 3 anni perché si è separato con mia madre. Lui inizialmente veniva a trovarci, dopodiché voleva tornare con mamma ma lei non voleva e ...

Pier Luigi Bersani - un errore da dilettanti. Parla Orlando : "Perché il Pd non deve dialogare con il M5s" : Vento di terrore dentro il Pd. Mentre Nicola Zingaretti sogna un risultato sopra il 20%, nel cuore dei democratici c'è chi guarda già oltre. Pier Luigi Bersani, rientrato di fresco dopo la dolorosa scissione del 2017, suggerisce di pensare a un inciucio con il Movimento 5 Stelle in caso di crisi di

Perché si parla di Guardiola alla Juventus : Una voce di calciomercato potenzialmente enorme circola da giorni con grande insistenza e poca concretezza, ma oggi forse è cambiato qualcosa

"Perché Salvini non l'ha espulso?". Il Pd chiama il ministro in Parlamento : Dalla polemica politica al Parlamento. La gestione da parte del Viminale del recente passato del giovane che ieri ha dato fuoco a uno stabile a Mirandola provocando la morte di due persone è messa sotto accusa e deflagra nelle sedi istituzionali. È Giuditta Pini, deputata modenese del Pd, ad aver depositato un’interrogazione rivolta a Matteo Salvini. E che, qualora il ministro dell’Interno non si sottraesse alla ...