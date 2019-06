Penalità e polemiche | Vettel primo ma vince Hamilton

ilfogliettone

(Di domenica 9 giugno 2019) Una gara con la Rossa davanti dall'inizio alla fine ma are e' ancora una volta la Mercedes di Lewis. Da una possibile grande gioia ad una atroce beffa per la Ferrari di Sebastianche culla la sua prima vittoria fino al giro 48 del Gran Premio del Canada quando sbaglia a impostare la curva, va sul prato e rientrando in pista ostacola il rivale inglese. Errore che gli costera' la corsa perche' i commissari di pista lo penalizzano di 5 secondi e lo spediscono giu' dal gradino piu' alto del podio. Alla fine gli applausi sono tutti per il ferrarista che evita le interviste di rito per andare a protestare e mentreviene fischiato scambia anche i cartelloni che assegnano i posti alle vetture. Al terzo posto l'altro ferrarista Charles Leclerc al termine di un Gp controllato ma senza troppi sussulti. Pronti via con una partenza regolare nel Gran Premio del Canada ...

