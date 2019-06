MXGP | GP Russia 2019 | prosegue il duello tra un acciaccato Cairoli e Gajser | ma occhio al

Motocross - GP Russia MXGP 2019 : orari delle gare del fine settimana. Come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 7-9 giugno si disputerà il GP Russia 2019 , tappa del Mondiale Motocross MXGP . Si correrà sul tracciato di Orlyonok, sempre molto esigente per tutti i centauri ma allo stesso altamente spettacolare e avvincente: si torna in pista dopo una pausa di due settimane, riparte la lotta per il titolo iridato e questo appuntamento potrebbe essere determinante per l’intero campionato. Tony Cairoli si presenta all’appuntamento da ...

Motocross - Mondiale MXGP 2019 : Jeffrey Herlings torna in gara! Il Campione in carica correrà nel GP Russia - sfida a Cairoli e Gajser : Jeffrey Herlings tornerà in gara in occasione del GP Russia 2019, tappa del Mondiale Motocross MXGP che andrà in scena nel weekend del 7-9 giugno a Orlyonok. Il Campione del Mondo in carica ha saltato tutta la prima parte di stagione a causa di un infortunio subito in allenamento, il 25 gennaio si era fratturato il piede destro ad Albaida (Spagna) e aveva così dovuto rinunciare alle prime tappe del campionato. Il 24enne olandese monterà in sella ...