Il secondo Rinascimento del mercato indipendente - editoriale

eurogamer

(Di domenica 9 giugno 2019) Siamo ai The Game Awards 2018. Jeff Kaplan sale sul palcoscenico di Geoff Keighley e annuncia i candidati al titolo di Game of the Year: c'è Red Dead, c'è Spider Man, non può mancare God of War, poi incoronato vincitore, e dalla lista fa capolino anche Assassin's Creed: Odissey, seguito a ruota da Monster Hunter: World. Insomma, un'elenco di gigantesche produzioni tripla A, progetti seguiti da centinaia, a volte anche migliaia di addetti ai lavori, la massima espressione tecnologica del medium moderno. Accanto ai titani, tuttavia, appare un'opera decisamente più piccola, nata dall'ingegno di Noel Berry, Matt Thorson e un pugno di amici, ovvero il semisconosciuto Celeste.Novantaquattro punti di media Metacritic, una caterva di perfect score e lodi sperticate da parte dei recensori più esigenti sulla piazza. Una mosca bianca? Assolutamente no: la parte alta delle classifiche, il ...

Eurogamer_it : Il sottobosco #indie in 2D chiude una generazione di capolavori - salernopost : La CNN ha stilato una singolare classifica delle 12 ragioni per visitare l’Italia. Al primo posto vi è il simbolo d… -