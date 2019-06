Il M5s di Roma chiede la chiusura di una pagina Facebook per un attacco alla sindaca Raggi

Accordo Lega-M5s : Salva-Roma addio - arriva il salva-tutti : Sull?onda della tregua tra Lega e M5S sfuma l?ipotesi stralcio per il Salva-Roma, il provvedimento invocato dal Campidoglio per rinegoziare il debito storico con le banche ed evitare...

Governo - Conte ironizza : “Una mia lista o un ruolo nel M5s? Sarei disposto ad allenare la Roma…” : “Se ancora è libero il posto Sarei semmai disposto ad allenare la Roma“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, rispondendo ironicamentalla domanda se sia disposto a guidare una propria lista o ad assumere un impegno politico in M5s Governo, Salvini sull’ultimatum di Conte: “Se tutti mantengono parola si va ...

Salva Roma - altro rinvio. M5s apre allo stralcio : «Equilibri troppo fragili» : Il tentativo di un'ultima mediazione è affidato al vertice di maggioranza fissato per stamattina. Presenti i due viceministri all'Economia, la grillina Laura Castelli e il leghista...

Salva-Roma - Conte da Raggi ma M5s è pronto a sfilarsi : Virginia Raggi si aspettava rassicurazioni, invece nel faccia a faccia di ieri in Campidoglio Giuseppe Conte ha sfoggiato solo un cortese distacco: «Il Salva-Roma? Ne parleremo al vertice con...

Elezioni europee - crollo M5s. A Roma pesa anche l?effetto Raggi. Voti in fuga nel Sud : Tarda notte, il Campidoglio è disabitato. E chiuso. Per lutto? Quasi. La sindaca Virginia Raggi segue i risultati da casa, lontana dai vertici del M5S. Su Roma, la Capitale controversa e...

A Roma Pd primo partito con il 30 - 3% : seguono Lega in salita al 26% e M5s che cala al 18% : Il Pd nettamente primo partito oltre il 30%, ma dietro c'è la Lega, che di prepotenza si laurea secondo partito della Capitale superando il 26%, il tutto alle spese del M5s che governa la...

Europee - M5s chiude la campagna a Roma. Ma nel momento clou in piazza non c’è il pienone : le immagini dall’alto : Il Movimento 5 Stelle chiude a Roma la campagna elettorale per le elezioni Europee, ma Bocca della Verità, scelta per l’evento conclusivo, è tutt’altro che gremita. Alle 22.00 circa, al momento dell’intervento conclusivo di Luigi Di Maio gli spazi vuoti sono molti, come mostrano le immagini dall’alto della piazza. Elezioni Europee 2019 | Di Marco Venturini Europee 2019 e ...

Giorgia Meloni a Leggo - l'intervista integrale : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come una città qualunque - Lega e M5s sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambia : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come una città qualunque - Lega e M5s sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forza del centrodestr : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...

