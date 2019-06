Prima uscita pubblica per Meghan Markle dopo la nascita di Archie

(Di sabato 8 giugno 2019) Alla parata del Troopping the Colour non poteva mancareche, nella suala maternità, lascia a casa il piccolo. È un evento a cui nessuno della famiglia reale poteva mancare, neanche. L’occasione che ha visto uscire in pubblico la duchessa di Sussex, spezzando anticipatamente il suo congedo per maternità, è stato il Trooping The Colour.Si tratta della parata ufficiale fra le vie di Londra che festeggia il compleanno della Regina Elisabetta. Anche se la sovrana ha spento le sue 93 candeline lo scorso gennaio, il momento più atteso per onorare la regina e tutta la famiglia reale, è la parata che infiamma la città di Londra. Ogni anno attira migliaia di curiosi e tutti gli estimatori della Corona, soprattutto perché, come da tradizione, sul balcone di Buckingham Palace, i royals salutano affettuosamente i sudditi. Tutta la famiglia è presente per l’occasione e, tutta l’attenzione è rivolta soprattutto a. Raggiunte è seduta sulla carrozza al fianco di Harry e di Kate che appare, nelle prime foto, senza il principe William. Assente anche Baby Sussex che, a quanto pare, non è presente alla parata insieme ai genitori. Non si conoscono i dettagli né il motivo della sua assenza, ma dato che il piccoloè nato appena un mese fa, sicuramente non è ancora pronto per un evento del genere.