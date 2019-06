Picchiano 20enne per 2 euro: 5 arresti

Avevano picchiato un ragazzo di 20 anni con una spranga di ferro per rubargli 2,senza temere la presenza di testimoni. Il fatto è avvenuto ad aprile a Rivoli,nel Torinese,e ha portato all' arresto di 5 ragazzi,tre di loro minori A incastrarli il documento perso da uno di loro durante la fuga. I ragazzi sono accusati di tentata rapina aggravata in concorso,lesioni personali e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Il ragazzo, al suo rifiuto di dare 2,era stato picchiato ferocemente.Venticinque i giorni di prognosi.(Di sabato 8 giugno 2019)