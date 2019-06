LIVE F1 | GP Canada 2019 in DIRETTA | qualifiche | Vettel e Leclerc ci provano per la pole

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca delle prove libere 3 Buonasera e benvenuti alladelledel GP, settima tappa del Mondiale F1: a Montreal si lotta per laposition e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, si preannuncia una lotta serrata per conquistare la migliore piazzola possibile sullo schieramento e per puntare dritti alla vittoria su un circuito sempre molto impegnativo e caratterizzato da lunghi tratti veloci e da diverse insidie nascoste. Le prove libere hanno fornito le prime indicazioni su chi sono i grandi favoriti della vigilia ma ora si azzera tutto, la battaglia per laposition sarà davvero molto intensa e avvincente, incerta fino alla bandiera a scacchi conclusiva. Le Ferrari hanno dimostrato di potere essere competitivo su questo tracciato sfruttando al meglio il motore, la ...

SkySportF1 : ?????? Al via le FP3 del #CanadianGP ?? Il LIVE #SkyMotori #F1 #Formula1 - LucianoQuaranta : RT @SkySportF1: ?????? Al via le FP3 del #CanadianGP ?? Il LIVE #SkyMotori #F1 #Formula1 - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica al termine delle #PL3 #FP3 #CanadianGP Rivivi con noi la cronaca minuto per minuto, quali… -