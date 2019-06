LEONARDO | BIMBO UCCISO A NOVARA Mamma di Gaia | ' Mia figlia? Un mostro' | Quarto Grado

Chiedeva soltanto di vivere! Bimbo di 2 anni ucciso a Novara - oggi i funerali di LEONARDO : Lutto cittadino a Novara , dove oggi si sono volti i funerali di Leonardo Russo, il Bimbo di 2 anni ucciso di botte nel quartiere Sant'Agapio. Per il delitto sono finiti in carcere la mamma, Gaia, e il compagno di lei, Nicolas. Presenti decine di cittadini alle esequie. Il Vescovo Brambilla: "Una vita appena sbocciata bussava alla porta del mondo per avere una casa e invece ha trovato miseria e violenza umana".

NOVARA - BIMBO MASSACRATO : MAMMA ACCUSA COMPAGNO/ 'Non ho picchiato io LEONARDO ' : Leonardo, il BIMBO di 20 mesi MASSACRATO di botte a NOVARA : la MAMMA ora ACCUSA il COMPAGNO 23enne 'Non ho alzato le mani'.

Novara - morte del piccolo LEONARDO : sospetti su un precedente ricovero del bimbo : Forse si poteva fare qualcosa, si poteva intervenire per evitare l’assurda morte di un bimbo di nemmeno due anni. Infatti gli uomini della Squadra mobile di Novara, durante le indagini sulla tragica scomparsa di Leonardo, hanno trovato traccia di un suo precedente ricovero in ospedale, lo scorso aprile, in seguito a quello che la madre e il suo compagno, avevano giustificato come “il morso di un cane”. Il timore degli inquirenti è che in realtà ...