Sticky Notes si aggiorna | selezione del testo colorata Insider

Sticky Notes si aggiorna : immagini nelle note per tutti : Breve comunicato per informarvi che l’app Sticky notes si è aggiornata sul Microsoft Store di Windows 10 introducendo le immagini nelle note per tutti. Novità Dopo diversi mesi dall’annuncio, la possibilità di aggiungere immagini nelle note è finalmente arrivata pubblicamente. Aggiunte le icone per le funzioni nel menu contestuale. Supporto per l’utilizzo su più desktop. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova ...