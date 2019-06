Si svolgerà Venerdì 7 Giugno 2019 la 9^ edizione del ‘Microfono d’Oro’

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Si, alle ore 18, la 9^del ‘Microfono d’Oro’. La manifestazione, organizzata da Fabrizio Pacifici e presentata da Cosetta Turco, sial Planet Roma (ex Alpheus), in via del Commercio 36 (zona Ostiense), tempio storico della movida capitolina. Anche quest’anno, grazie al gradimento del pubblico e al giudizio della giura di qualità, saranno diverse le categorie che avranno dei riconoscimenti, ogni vincitore sarà premiato da un ospite di prestigio. Nel corso della kermesse saranno assegnate anche delle gratificazioni speciali. I vincitori della 9^: PREMIO ALLA CARRIERA: Claudio Lippi PREMIO SPECIALE: Loredana Errore ROMA: Te la do io Tokio – Centro Suono Sport. Mario Corsi, Jonathan Calò LAZIO: Laziali on air – Elle Radio. Danilo Galdino SPECIALE: Miracolo Italiano – Rai Radio 2. Fabio Canino, ...

