Retata a San Pietro | 5 in manette e 3 indagati per spaccio stupefacenti

(Di venerdì 7 giugno 2019) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma Sanhanno notificato ad 8 persone una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal Gip di Roma su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma perche’ ritenuti responsabili, a vario titolo, di acquisto, trasporto, cessione, detenzione con finalita’ di, di sostanze, in alcuni casi in concorso. Cinque cittadini africani provenienti dalla Tanzania, Algeria e Tunisia, tutti irregolari sul territorio nazionale sono stati arrestati perche’ destinatari della misura cautelare in carcere; due cittadini indiani e uno bulgaro sono stati sottoposti a misure cautelari alternative. Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta dal mese di ottobre 2018 al mese di febbraio 2019, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San, ...

