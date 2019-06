Pronostico Sporting Gijon vs Cadiz | Segunda Division 08-06-2019 e Info

Pronostico Toronto Vs Sporting Kansas City - Mls 08-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Toronto – Sporting Kansas City, Mls, 15^ Giornata, Sabato 8 Giugno 2019 ore 01.00Toronto / Sporting Kansas City / MLS / Analisi – Dopo un periodo di crisi, Toronto intende rialzare la testa per poter tornare protagonista in Mls; la quindicesima giornata si aprirà sabato notte con la sfida tra la squadra di Vanney contro lo Sporting Kansas City, che si ritrova a 4 punti dalla zona playoff nel girone ...

Pronostico Sporting Kansas City Vs Los Angeles Galaxy - Mls 30-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Sporting Kansas City – Los Angeles Galaxy, Mls, 14^ Giornata, Giovedì 30 Maggio 2019 ore 02.30Sporting KANSANS City / LOS Angeles Galaxy / MLS / Analisi – La quattordicesima giornata di Mls si aprirà con la sfida al Children’s Mercy Park tra lo Sporting Kansas City e i Los Angeles Galaxy, con i padroni di casa che vogliono lasciare la penultima posizione, mentre gli ospiti, con Ibrahimovic ormai ...

Pronostico Sporting CP vs FC Porto - Taca de Portugal 25-05-2019 e Formazioni : Taca de Portugal, finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Sporting CP-FC Porto, sabato 25 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.All’Estádio Nacional di Oeiras il Porto e lo Sporting Lisbona si affrontano nella finalissima di Coppa del Portogallo a una settimana di distanza dall’ultimo precedente in campionato. La squadra di Sergio Conceiçao riuscì a imporsi per 2-1, ma non bastò per superare il Benfica nella ...

Pronostico FC Porto vs Sporting Lisbona - Primeira Liga 18-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 34^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di FC Porto-Sporting Lisbona, sabato 18 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita FC Porto-Sporting Lisbona, in programma sabato 18 maggio 2019. Il Porto rovinerà la festa del Benfica? Tra la squadra di Sergio Conceicao e le Aquile ci sono due punti di distacco e lo Sporting Lisbona, una delle due storiche acerrime rivali e ...