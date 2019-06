Orpheus | la nuova IP di Ubisoft sarà simile a Zelda | Breath of the Wild nello stile

eurogamer

(Di venerdì 7 giugno 2019) Stando alle notizie emerse in rete da poco,all'E3 2019 presenterà unaIP,, che, a quanto pare, dovrebbe avere dei punti in comune conof the.Ma in che cosa saranno simili i due titoli? Per dare una risposta a questa domanda, arriva una precisazione di Jason Schreier di Kotaku, il quale ha affermato su Twitter che il progettodiall'esclusiva Switch per quanto riguarda lografico.Quindi, dal punto di vista del gameplay, i giochi saranno diversi, in quanto Jason Schreier afferma cheun RPG e non un action adventure.Leggi altro...

