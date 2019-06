Minibot | Giorgetti li difende | «Soluzione per accelerare i pagamenti» Cosa sono

ilmessaggero

(Di venerdì 7 giugno 2019) «Tutte le soluzioni nuovecontestate, non dico che siano la Bibbia, mauna proposta per, una delle possibilità, una delle soluzioni: ma la strada...

Agenzia_Ansa : Giorgetti: i #minibot sono una delle soluzioni. Giovani di Confindustria: 'Come i soldi del Monopoli' #ANSA - realEmanuelSilv : #Giorgetti e #Salvini difendono #minibot. E #M5S che dice? Se sono primo passo per uscire da #Euro ok. - fabrizio_sn : ...è vero che sono giovani, ma #Confindustria ha un problema: o si è allevata dei cretini in casa oppure continua a… -