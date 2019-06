La rete mobile di TIM riceve quattro Opensignal Awards per velocità | qualità e latenza

Huawei ha firmato un accordo per sviluppare una rete di telefonia mobile 5G in Russia : Huawei, la società di telecomunicazioni cinese da mesi al centro di un grande caso internazionale e sempre più isolata e boicottata dai paesi occidentali, ha firmato ieri un accordo con la compagnia telefonica russa MTS per sviluppare una rete di

Wind propone ad alcuni clienti mobile Internet senza limiti su rete fissa e una SIM con 100 Giga a 16 - 99 euro : Wind ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni clienti ricaricabili mobile, ai quali viene proposta la possibilità di attivare la rete fissa ad un prezzo speciale

Improvvisi problemi 3 Italia oggi 10 maggio : down in tutta Italia - la rete mobile non funziona : Vengono segnalati fastidiosi problemi 3 Italia oggi 10 maggio, considerando il fatto che la Reteal momento non funziona e gli utenti risultano non raggiungibili, come abbiamo avuto modo di constatare in prima persona. Da alcuni minuti a questa parte, infatti, la compagnia telefonica non consente la navigazione agli utenti che provano ad accedere alla Rete, mentre i canali social risultano regolarmente funzionate. Sarà dunque interessante capire ...

Con Rabona Mobile Numero 1 chiamate senza limiti - 30 SMS e 30 Giga su rete Vodafone a 9 - 99 euro : Numero 1 è il nome della nuova offerta pensata da Rabona Mobile per gli utenti alla ricerca di una soluzione all inclusive che non costi una fortuna

Rabona Mobile proroga Numero 1 Plus su rete Vodafone 4G con 50 Giga al 28 Aprile 2019

Lotta a due per la rete mobile più veloce d’Italia : i risultati di TIM - Vodafone - Wind Tre e Iliad ad aprile 2019 : Qual è la rete mobile più veloce d'Italia? Chi tra TIM, Vodafone, Wind, Tre e Iliad può fornire un'esperienza di navigazione più immediata in questo momento? La società Ookla ha appena aggiornato il suo report basato sulle rilevazioni del sito Speedtest.net al 25 aprile 2019, fornendo delle risposte ben precise a queste domande. Solo un mese fa, la stessa azienda aveva già fornito dei dati, imprecisi tuttavia, per la commistione del vettore ...

Rabona Mobile sostituirà gratuitamente le SIM su rete TIM 3G da Maggio 2019 con una promo dedicata : I già clienti Rabona Mobile che possiedono le SIM 3G su rete TIM dovranno invece attendere il mese di Maggio 2019 per ottenere la sostituzione gratuita della SIM e il contestuale passaggio alla rete Vodafone 4G. L'operatore virtuale ha pubblicato una pagina sul suo sito ufficiale dedicata alla sostituzione delle SIM per i già clienti, dove è riportato che le sostituzioni partiranno dal mese di Maggio 2019, inoltre, contestualmente al cambio ...