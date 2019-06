Il Play Store tutto bianco | in Material Theme | è tornato | ecco come averlo

Tante belle offerte sul Play Store : ecco le migliori app e i giochi in promo oggi : Sono più di 30 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 21 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per chiudere la giornata in bellezza? L'articolo Tante belle offerte sul Play Store: ecco le migliori app e i giochi in promo oggi proviene da TuttoAndroid.

Google vuole dare rilievo ad app e a giochi di qualità sul Play Store : Google annuncia un cambiamento per la logica di ricerca delle app sul Play Store, che premierà i contenuti di qualità e con contenuti attraenti. L'articolo Google vuole dare rilievo ad app e a giochi di qualità sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Un mare di offerte sul Google Play Store : ecco le migliori su app e giochi Android : C'è un "mare" di offerte sul Play Store che riguarderanno app e giochi Android. Esiste forse un modo migliore per inaugurare la settimana? L'articolo Un mare di offerte sul Google Play Store: ecco le migliori su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

“App non disponibile nel tuo Paese” su Play Store : come installarla : Spesso, nonostante Google Play Store sia ricchissimo di app, capita che alcune di esse non siano disponibili nel proprio Paese e che, di conseguenza, non siano installabili sul proprio device. In questo articolo vi mostreremo leggi di più...

Errore server Play Store : come tornare a scaricare app : Avete sperimentato uno strano Errore server sul Play Store? Queste ore sono state parecchio critiche per svariati utenti, che si sono visti impedire il download delle applicazioni o l'aggiornamento di quelle che avevano già installato a bordo del proprio smartphone. Sebbene il problema sia in gran parte rientrato, c'è ancora qualcuno che, purtroppo, continua a farci i conti. Da proprietari di dispositivi Huawei, qualcuno di voi avrà potuto ...

Google Play Store non funziona : “Errore del server” - come comportarsi : Il Google Play Store è down per molti utenti, che non riescono a scaricare o aggiornare le applicazioni o addirittura navigare all'interno dell'app: le segnalazioni sono parecchie e si stanno moltiplicando. L'articolo Google Play Store non funziona: “Errore del server”, come comportarsi proviene da TuttoAndroid.

Quanto è bello il nuovo Play Store in Material Theme : ecco come averlo : Il Play Store si veste completamente a nuovo grazie al Material Theme, con una grafica tutta chiara e una nuova barra di navigazione inferiore. L'articolo Quanto è bello il nuovo Play Store in Material Theme: ecco come averlo proviene da TuttoAndroid.

Ecco come Google prova a rendere più sicuro il Play Store : Google ha apportato importanti aggiornamenti alle regole del Play Store nel tentativo di rendere l'ecosistema di applicazioni Android più sicuro per i bambini L'articolo Ecco come Google prova a rendere più sicuro il Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google vuole rendere il Play Store più sicuro - soprattutto per i bambini : Google si prepara a introdurre nuovi controlli per rendere sempre più sicuro il Play Store per i più piccoli, ovviamente con l'aiuto degli sviluppatori. L'articolo Google vuole rendere il Play Store più sicuro, soprattutto per i bambini proviene da TuttoAndroid.

Le offerte sul Play Store non finiscono mai : più di 30 app e giochi Android in sconto : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi in offerta (25 gratuiti) sul Play Store. Un'occasione per spendere il credito accumulato su Google Rewards, no? L'articolo Le offerte sul Play Store non finiscono mai: più di 30 app e giochi Android in sconto proviene da TuttoAndroid.

I bonus pre-order di Death Stranding compaiono su PlayStation Store : Anche se Sony non sarà presente all'E3 quest'anno, i giocatori PlayStation 4 hanno molto di cui essere entusiasti in questo periodo. All'inizio di questa settimana, abbiamo riferito che il creatore di Death Stranding, Hideo Kojima, ha condiviso un nuovo teaser sul suo account Twitter e da allora, il signor Kojima ne ha condivisi altri due con una grande rivelazione, forse un trailer completo e una data di uscita, in arrivo oggi. Tuttavia, prima ...

Avanti tutta di Huawei sull’app Gallery e senza Play Store? 31 maggio decisivo : Il prossimo 31 maggio c'è un appuntamento fondamentale per il futuro di Huawei, quello almeno legato all'ecosistema delle app supportate dagli smartphone a suo marchio e per quelli Honor. Il ban USA che ha influito e non poco sulle licenze per i servizi Google non potrà che essere al centro della discussione dell'imminente Developer Conference del produttore in programma fra due giorni In Francia. I prossimi smartphone Huawei avranno il Play ...

Disinstallate subito questa finta app presente sul Google Play Store : I ricercatori ESET hanno smascherato un'app che si fingeva un portafoglio di criptovaluta Trezor: prima di essere eliminata è stata scaricata più di mille volte dal Google Play Store. L'articolo Disinstallate subito questa finta app presente sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Quante offerte sul Google Play Store : ecco le migliori su app e giochi : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 22 gratuiti) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare la giornata? L'articolo Quante offerte sul Google Play Store: ecco le migliori su app e giochi proviene da TuttoAndroid.