Espulso già 13 volte | fa rientro in Italia | arrestato un albanese

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Giorgia Baroncini A meno di due settimane dall'ultima espulsione dall', undi 36 anni ha fatto nuovamente ritorno nel reggiano È già stato13, ma un cittadinodi 36 anni non ci sta. Vuole stare sul territoriono. Così, a meno di due settimane dall'ultima espulsione dall'ha fatto nuovamente ritorno nel reggiano. Subito intercettato, l'uomo è statodalle forze dell'ordine per il reato diillegale nel territorio dello Statono. A breve il 36enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, verràper la 14esima volta. Un record. Come spiega AdnKronos, l'uomo è stato colpito da 13 decreti di espulsione emessi dai Prefetti di Reggio Emilia, Bologna, Treviso, 11 dei quali eseguiti con accompagnamento coattivo alla frontiera. A seguito delle violazioni commesse ha collezionato 10 denunce in stato ...

