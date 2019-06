Concorso Polizia di Stato 2019 | 1 515 Allievi Agenti | come partecipare

leggioggi

(Di venerdì 7 giugno 2019) Nuove assunzioni nelle Forze di: indetto ildi, che vedrà l’assunzione di 1.515selezionati tra i cittadini italiani nelle seguenti condizioni: Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi; Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in rafferma annuale; Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma annuale; Volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. E’ apposta riserva per 14 posti che verranno assegnati ai candidati in possesso di attedi bilinguismo (italiano e tedesco), dei requisiti previsti per l’assunzione indie del diploma. Dei suddetti, 10 saranno riservati ai diplomati presso il Centro Studi di Fermo. In mancanza di vincitori per le categorie riservate, i posti verranno assegnati ...

Investireoggi : Concorso Polizia di Stato 2019: bando per 1515 Allievi Agenti - GiuseppeCarlo66 : Concorso Polizia di Stato: arrivano 1500 nuove assunzioni. -