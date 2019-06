laragnatelanews

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’dissidente Nguyen Ngoc Anh è stato condannato a sei anni di prigione per i suoionline, mentre l’UE chiede il suo rilascio. Unambientalista in Vietnam è stato condannato a sei anni di reclusione per messaggi “anti-statali” su, costringendo l’Unione Europea a definire “uno sviluppo preoccupante” la repressione del dissenso online. Un tribunale provinciale meridionale giovedì ha condannato Nguyen Ngoc Anh, 39 anni, a sei anni di prigione per “aver prodotto e diffuso informazioni e documenti volti a minare” la sicurezza del Paese, rivela l’agenzia di stampacontrollata dallo stato. Citando un atto d’accusa, il rapporto afferma che Anh ha usato i social media per sollecitare dimostrazioni da giugno e settembre dello scorso anno. Il rapporto non specificava il contenuto dei ...

laragnatelanews : Attivista vietnamita arrestato a causa di un post su Facebook - evyna : Attivista vietnamita arrestato a causa di un post su Facebook -