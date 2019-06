Judgment - prova

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) Dopo sei capitoli principali, un prequel, una manciata di spin-off e un paio di remake, per la serie Yakuza era giunto il momento di rifiatare. Una pausa breve, ovviamente, dato che finalmente il successo commerciale è arrivato anche al di fuori del Giappone.Tashihiro Nagoshi e il suo team, secondo noi, avevano bisogno di una piccola pausa per rifiatare e comprendere come gestire una serie che negli ultimi 14 anni si è evoluta nella maniera più inaspettata. Dall'essere un affresco brutale e spettacolare delle contraddizioni che convivono all'interno della società giapponese e soprattutto del suo sottobosco criminale, le avventura di Kazuma Kiryu si sono trasformate (anche, ma non solamente) in una raccolta di esperienze estremamente variegate, che vanno dalla simulazione di chat erotiche al gioco di combattimento, passando per l'emulazione di classici cabinati di SEGA, il golf e la ...