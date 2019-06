huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Da diverse settimane il Governo non riesce a riunione un Consiglio dei ministri che sia davvero operativo e bisognerà attendere. Giuseppe, dal, annuncia che non ci sarà un Cdm domani, frutto degli spiragli di rinnovata coesione nella maggioranza. “Non c’è stato un rinvio. Non era stata fissata alcuna data” per il Consiglio dei ministri - dice il premier da Hanoi - “cercherò una data, l’ultimo aggiornamento risale a questa notte e al fatto che non riusciamo a conciliare una data questaandremo all’inizio della”. D’altro canto, in due interviste a Corriere della Sera e La Stampa, Giuseppeaveva commentato con “moderato ottimismo” ma anche con molta cautela i tentativi di dialogo fra M5S e Lega. “Si sta come ...

alcinx : RT @HuffPostItalia: Il Cdm slitta ancora. Conte dal Vietnam: 'Ragionevolmente la prossima settimana' - HuffPostItalia : Il Cdm slitta ancora. Conte dal Vietnam: 'Ragionevolmente la prossima settimana' - SempreLibero2 : Luigi Di Maio chiede la fiducia degli iscritti M5s Grillo: “No espiazioni, continui la sua battaglia”… -