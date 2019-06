THQ Nordic annuncia SpongeBob SquarePants | Battle for Bikini Bottom - Rehydrated per PC

Nei prossimi giorni THQ Nordic annuncerà tre nuovi titoli : Tramite un recente comunicato stampa, THQ Nordic ha affermato che nei prossimi tre giorni saranno svelati altrettanti tre nuovi titoli. La compagnia ha già indicato date ed orari, che potete trovare qui sotto.Al momento non abbiamo idea circa i titoli che verranno annunciati, tuttavia il comunicato recita "le cose migliori arrivano sempre in tre." Fondata nel 2011, THQ Nordic e una compagnia videoludica (publisher e sviluppatore) con sede a ...

Metro Exodus : THQ Nordic ci ripensa - le vendite su PC via Epic Games Store sono state soddisfacenti : Nella giornata di ieri il CEO di THQ Nordic, Lars Wingefors, aveva svelato i dati di vendita di Metro Exodus. Il gioco ha venduto molto bene su console, tuttavia il CEO ha preferito glissare per quanto riguarda le vendite su PC.Oggi invece sembra aver cambiato idea e, come riporta DSO Gaming, ha annunciato che le vendite del gioco attraverso lo Store di Epic Games sono risultate soddisfacenti. A quanto pare Epic Games Store è il leader delle ...

Dead Island 2 è ancora in lavorazione secondo il CEO di THQ Nordic : A quanto pare Dead Island 2 non è morto. Come riporta VG247, durante una conferenza con gli investitori, THQ Nordic ha assicurato che il gioco è in lavorazione.Lars Wingefors, CEO dell'azienda, ha dichiarato agli investitori di avere pazienza: il gioco si farà, ma non ha voluto commentare ulteriormente lo stato dei lavori. A quanto pare Dead Island 2 è uno tra gli 80 giochi in via di sviluppo dall'azienda, 48 dei quali sono già stati ...

THQ Nordic ha 80 giochi in sviluppo - 48 di questi non sono stati ancora annunciati : Sappiamo da un po' che THQ Nordic ha in serbo un sacco di giochi, ma in qualche modo il totale dei progetti in lavorazione continua ad aumentare, segnala Dualshockers.Nel più recente report finanziario della società, il publisher ha annunciato il numero di giochi che ha in fase di sviluppo ed è un numero assolutamente sbalorditivo. THQ Nordic ha attualmente ha 80 giochi in totale che arriveranno in futuro. E di questi 80 titoli, 48 non sono ...

Metro Exodus ha recuperato tutti i costi di produzione e ha incrementato i ricavi di THQ Nordic : Metro Exodus ha incrementato i ricavi di THQ Nordic del primo trimestre, con il publisher che conferma che lo sparatutto di 4A Games ha recuperato tutti i costi di produzione e di marketing, riporta Gamesindustry.biz.Nel trimestre conclusosi il 31 marzo 2019, il gruppo THQ Nordic ha conseguito ricavi per 151 milioni di Euro, in crescita del 158% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'EBIT operativo del periodo è stato di 37 ...

Altro colpo di THQ Nordic : la compagnia acquisisce Piranha Bytes - i creatori di Gothic e Risen : THQ Nordic ha acquisito lo studio responsabile di Gothic, Piranha Bytes, e con esso i diritti su Gothic, Risen ed Elex, riporta Eurogamer.net.Le due società hanno già lavorato insieme, THQ Nordic è stato il publisher di Elex (2017) e sembra che l'accordo sia collegato a un possibile Elex 2: il comunicato, sulla prospetiva di un nuovo capitolo, recitava: "commento semi-ufficiale: provate a indovinare".Per quanto riguarda un nuovo Gothic, non ci ...

4A Games e THQ Nordic collaborano a un gioco AAA non ancora annunciato : Nel corso degli anni 4A Games ha dimostrato di essere una software house di sicuro talento e a quanto pare THQ Nordic non vuole perdere l'occasione di stringere una partnership con il team ucraino che nel corso di questi anni è salito agli onori della cronaca per il lavoro svolto sulla serie di Metro.Come segnalato da Gematsu, le due compagnie hanno confermato di aver stretto un accordo per lo sviluppo di un "progetto AAA non ancora rivelato". ...