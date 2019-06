Serve una nuova “Civiltà delle Macchine”

Giornata Mondiale dell'Ambiente : tutto ciò che Serve per una cosmesi e un'igiene ecologica : L'emergenza ambientale è conclamata, e bisogna cominciare dalle piccole azioni quotidiane per lavorare a un mondo migliore e...

Berlusconi : "Nuovo governo o voto - ora Serve una federazione di Centrodestra" : Il leader di Forza Italia: "Per ora la crisi è stata evitata ma, al prossimo provvedimento importante per il Paese, M5s e Lega saranno di nuovo in conflitto"

F1 - GP Canada 2019 : Antonio Giovinazzi - Serve una scossa. Zero punti e una conferma in Alfa Romeo-Sauber a rischio : In Formula Uno tutto passa davvero in fretta. Non più tardi di un paio di mesi fa vivevamo ancora l’esaltazione per rivedere un pilota italiano in Formula Uno dopo un lasso di tempo notevole. Antonio Giovinazzi si sedeva nell’abitacolo dell’Alfa Romeo per un binomio quanto mai esaltante. Ma, come spesso capita, i sogni si trasformano in ben altro in pochissimo tempo. Nel breve volgere di sei gare, infatti, il pilota pugliese è ...

Non solo test psicoattitudinale - Serve una profonda riforma del concorso in magistratura : Apprendo, proprio nella mattina in cui sono iniziate le prove scritte del concorso in magistratura (per il quale i candidati avranno a disposizione, per ciascuno dei tre giorni, 8 ore di tempo, a partire dalla dettatura della traccia, per svolgere un tema su tre materie con l’ausilio dei soli codici “nudi” ) che la Bongiorno abbia lanciato l’ideona di “un test psicoattitudinale per i ...

Milan - Salvini senza peli sulla lingua : “Serve una rivoluzione. Simone Inzaghi? Non guardo ai nomi” : Il vicepremier ha parlato della situazione Milan, sottolineando come ci voglia una vera e propria rivoluzione sportiva Vento di cambiamento in casa Milan, gli addii di Leonardo e Gattuso hanno dato il via a quella rivoluzione tanto auspicata da Matteo Salvini. Spada/LaPresse Il vicepremier non ha mai nascosto questo suo pensiero, ribadendolo anche nella giornata di oggi ai microfoni di Affaritaliani.it: “Gattuso è stato un grande e ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Ducati - il Mugello è quasi l’ultima spiaggia. Serve una vittoria per non far scappare Marquez : Un weekend speciale sarà quello che ci apprestiamo a vivere. Il Circus del Motomondiale sbarca in Italia, per la precisione al Mugello, e lungo le colline toscane sarà grande spettacolo e il pubblico, come sempre, risponderà presente. In MotoGP il tema sarà il solito: “Marc Marquez contro tutti“. L’iberico della Honda viene dai due successi consecutivi di Jerez de la Frontera (Spagna) e di Le Mans (Francia), riprendendosi la ...

Basta letture consolatorie. All'Europa Serve una svolta nazionale-popolare e keynesiana : Amarissimo risultato nelle elezioni europee, purtroppo largamente atteso. Si accentua l’avanzata delle forze nazionaliste, in linea con quanto emerso alla superficie elettorale a partire dal 23 Giugno 2016 (maggioranza pro-Brexit nel Regno Unito, vittoria di Trump negli Usa, travolgente affermazione anti-establishment nel referendum costituzionale in Italia, arretramenti dei partiti mainstream e successi dei partiti ...

Silvio Berlusconi - l'appello di Mara Carfagna dopo le Europee : "Serve una squadra alla sua altezza" : Tanto Matteo Salvini quanto Giorgia Meloni hanno più di un motivo per esultare dopo i risultati ottenuti alle elezioni Europee. Ma sulle loro tentazioni di "autosufficienza", la vicepresidente della Camera Mara Carfagna nel suo blog sull'Huffington post lancia un chiaro avvertimento: "Senza Forza It

I Server di Dauntless letteralmente pieni : i giocatori sono costretti ad aspettare fino a 3 ore per partecipare a una partita : Nonostante una lunga permanenza in open beta, lo sviluppatore di Dauntless, Phoenix Labs, sembra non riuscire a tenere il passo con le esigenze tecniche di un lancio corretto. O, più precisamente, sembra non riuscire a gestire le richieste di un'improvvisa ondata di popolarità, visto che tantissimi giocatori vogliono prendere parte a un match, incuriositi dal gioco.Dauntless è un hunting game cooperativo gratuito con un vero cross-platform e ...

Unione Europea : cicu Serve una leadership politica : Unione Europea, cicu: serve una leadership politica. La prima riforma che l'Europa dovrebbe attuare è quella di avere una leadership politica.

Riforma pensioni : Quota 100 è stata una necessità ma Serve anche Q41 - parla Di Maio : "Avremmo voluto approvare Quota 41 ma abbiamo dovuto fare Quota 100", sono le parole del vicepremier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio che spiega i passi compiuti dall'esecutivo Conte che hanno portato all'entrata in vigore del sistema delle quote fortemente sbandierato dalla Lega che consente un'uscita più flessibile dall'attività lavorativa. Di Maio: 'Serviva Quota 41' Stando a quanto affermato dallo stesso Ministro del Lavoro, infatti, ...

Inter - Champions a rischio! Spalletti sottolinea : “contro l’Empoli è una finale - vietato sbagliare Serve personalità” : Dopo aver incassato 4 gol dal Napoli, Luciano Spalletti volge lo sguardo alla sfida contro l’Empoli: una vera e propria finale per l’Inter che si gioca l’ultimo match point per entrare in Champions League Dopo il pareggio con l’Udinese, l’Inter incassa una sonora sconfitta contro il Napoli e rimanda nuovamente il discorso Champions alla prossima gara. I nerazzurri si ritrovano quarti, a pari punti con ...

F1 - Antonio Giovinazzi continua a non ingranare. Serve una scossa immediata per meritare la riconferma : Il Mondiale 2019 della F1 è entrato con l’appuntamento catalano appena conclusosi nel classico trittico pre-estivo che dal 2011 lo accompagna fedelmente verso la sua fase più calda: Spagna, Monaco e Canada. Visti i risultati dei test di febbraio, le aspettative attorno all’Alfa Romeo erano sicuramente elevate, l’ex Team Sauber aveva mostrato, esattamente al pari dei cugini della Scuderia Ferrari, di avere una grande sintonia ...

MotoGP - GP Francia 2019 : riparte la corsa a Marc Marquez. Serve una svolta per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi : Si chiama Gran Premio di Francia di MotoGP, ma si potrebbe rinominare Festival spagnolo. Per quale motivo? Nelle ultime 10 edizioni, infatti, ben nove se le sono aggiudicate piloti iberici, le ultime otto consecutive. Nemmeno da dire che un anno fa il successo andò a Marc Marquez, che iniziò a cambiare definitivamente Marcia verso il suo quinto titolo iridato nelle ultime sei annate della classe regina. Il pilota della Honda, tuttavia, non vede ...