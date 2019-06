Pamela Prati | l' ex Max Bertolani | Anche quando stava con me rilasciò un' intervista

blogo

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Max, ex-compagno di, è recentemente riapparso in televisione per fornire la propria testimonianza sulla bufera mediatica che ha travolto la donna. Dopo aver parlato a Live - Non è la d'Urso e a Storie Italiane, lo sportivo è stato raggiunto nelle scorse oredai microfoni di Radio Cusano Campus per parlare della relazione che ha avuto con la stella del Bagaglino a cavallo tra gli anni '90 e 2000: Io eabbiamo vissuto insieme per tre anni dal 1998 al 2001. Ci siamo conosciuti a Desenzano del Garda, dove lei aveva una residenza e io mi stavo preparando per gli Europei del Body Fitness. Non guardando la televisione, non avevo idea di chi fosse. Lei mi si è avvicinata chiedendomi dei consigli sportivi. Avevo subito capito che aveva interesse nei miei confronti. Dopo una settimana dal nostro primo incontro, ci siamo risentiti ma non ricordavo chi ...

