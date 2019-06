Gli sviluppatori di Borderlands 3 dedicano un' arma speciale a un giocatore malato

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il team che ha creato3 - il prossimo gioco dell'amatissima serie sparatutto in prima persona - ha messo a dura prova il suo impegno per onorare un fan davvero, segnala Polygon.Trevor Eastman è un ventinovenne fan dial quale è stato diagnosticato un tumore allo stadio 4 dell'esofago, dello stomaco e del fegato. Secondo i suoi medici, ha solo un anno di vita. Per questo motivo si è rivolto a Reddit un mese fa per chiedere alla community di aiutarlo a raggiungere glicon una richiesta."Sono stato un grande fan diper molto tempo," ha scritto Eastman, "e non so se vivrò per vedere3. Se qualcuno conosce un modo per riuscire a giocare in anticipo ... ve ne sarei per sempre grato."Leggi altro...

