Ex Ilva | annuncio a sorpresa | tredici settimane di “cassa” per 1400 dipendenti  

ArcelorMittal - l’annuncio dei proprietari dell’ex Ilva : “Stop a produzione a Cracovia e in Spagna. Rallenta aumento in Italia” : produzione sospesa in Polonia e Spagna, Rallenta l’ aumento previsto in Italia. ArcelorMittal ha annunciato la necessità di rivedere gli obiettivi di produzione annua in Europa a seguito dell’indebolimento della domanda e all’ aumento delle importazioni associati – scrive in una nota la società leader della siderurgia in Europa che ha comprato l’ex Ilva di Taranto – a una insufficiente protezione commerciale ...

Ex Ilva - l’annuncio di Luigi Di Maio in una Taranto blindata : “Da agosto non ci sarà più l’immunità penale per i vertici” : “Abbiamo tolto l’immunità penale per i vertici dell’ex Ilva”. L’annuncio di Luigi Di Maio arriva in una Taranto blindata per il tavolo permanente per il Contratto istituzionale di sviluppo al quale partecipano il vicepremier e altri 4 ministri pentastellati. La norma – che era stata annunciata negli scorsi mesi – è contenuta nel decreto Crescita, approvato nella notte a Palazzo Chigi, e sarà valida da ...