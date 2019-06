Chiesa dice sì alla Juventus | resta da trattare con la Fiorentina

Chiesa - la famiglia dice no all’estero : è derby Inter-Juventus : Federico Chiesa, quasi sicuramente, non resterà alla Fiorentina nella prossima stagione. La famiglia ha detto di no ad un futuro all’estero, sarà derby Inter-Juventus. L’accordo tra i Della Valle e il papà del calciatore, Enrico, prevedeva che a fine stagione il calciatore sarebbe stato libero di scegliere il proprio futuro. Ora, con il quasi certo cambio di proprietà, si dovrà per forza di cose attendere un nuovo incontro. La ...

Calciomercato Fiorentina : Chiesa dice addio? Inter e Juve osservano : L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, potrebbe lasciare la squadra toscana in estate, mentre Juventus e Inter si mettono subito in filaFiorentina / Chiesa – Finale di stagione da dimenticare per la Fiorentina che, dopo il sogno Europa League, si ritrova a dover affrontare uno scontro salvezza con il Parma domenica pomeriggio. Inoltre, la cura Montella non ha dato frutti, dato che i toscani hanno totalizzato soltanto un ...