What If 2 si farà? Ecco perché sarebbe meglio lasciar perdere

(Di martedì 4 giugno 2019) Il ritorno di Renée Zellweger sul piccolo schermo risale ad appena due settimane fa, eppure già si parla di/If 2. Non conosciamo i dati sul numero di spettatori della serie – non è tipico di Netflix diffonderli –, quindi non sappiamo se la piattaforma stia effettivamente valutando il rinnovo. L'ideatore e showrunner Mike Kelley, ad ogni modo, sembra aver chiare le idee per il futuro. Sapevamo già che il suo desiderioquello di produrre una serie antologica, e in una recente intervista si è lasciato andare ad alcune rivelazioni che confermano questo indirizzo. Vorrei che le prossime stagioni – se ci saranno – si svolgessero in universi diversi, in cui le storie precedenti non sono mai esistite, ha dichiarato. Ciò significa che nelle sue intenzioni/If 2 non avrebbe alcun collegamento con la storia di Anne Montgomery (Renée Zellweger) e la sua proposta indecente a ...

