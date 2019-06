Sandali «nudi» | identikit delle scarpe più trendy dell’estate

vanityfair

(Di martedì 4 giugno 2019) Jacquemus& Other StoriesThe RowMaryam Nassir ZadehTibiBy FarRoland MouretStaudJacquemusLaquan SmithRejina PyoPradaPamella RolandGianvito RossiCOSN° 21Alexandre BirmanMangoY/ProjectStradivariusZaraErika CavalliniJoieAquazzuraMary KatrantzouSaint LaurentLoqIsabel MarantMansur GavrielShutzStuart WeitzmanSono minimal, eleganti, perfetti sia di giorno che di sera… e sono indiscutibilmente ipiùdell’estate. Felice ritorno di una tendenza anni Novanta (e agli antipodi rispetto al trendsneaker chunky), i» sono il must-have della stagione calda. Perché sono hot – a patto di avere piedi curati – e al tempo stesso estremamente raffinati. Noi ve li raccontiamo in 5 punti e – nella gallery in alto – vi proponiamo 30 modelli da acquistare (anche subito) online. 1. Il nome In inglese vengono chiamati barely-there o naked ...

FedericaLeva1 : Le prime giornate di caldo. Gli altri: maniche corte, vestiti di braccia ti, niente calze e sandali aperti. Pratic… - novelupi : Una delle pochissime cose che adoro dell’estate, sono i piedi nudi. Nei sandali, nella sabbia, nelle pozzanghere. -