Isabella Ferrari a OM | la nomination ai Nastri d’Argento nel segno dell’amicizia con

(Di martedì 4 giugno 2019) Candidata aid'Argento per il ruolo di Michela nel film Euforia,a OM racconta l'emozione per unacome Miglior Attrice Non Protagonista arrivata con un film che ha molto a che fare coi suoi sentimenti.Per la prima volta, infatti, per il film uscito nel 2018 laè stata diretta dalla sua migliore amica Valeria Golino, a sua volta nominata proprio per Euforia per la Miglior Regia: un'ottima performance in generale per il film, che ha ottenuto ben sette candidature in totale (una in meno rispetto agli ultimi David di Donatello) all'edizione dei2019 in scena al Teatro Antico di Taormina il prossimo 29 giugno in diretta su Rai1.Alla presentazione delleper i premi assegnati annualmente dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani, durante la serata che si è tenuta al Maxxi di Roma lo scorso 30 maggio, ...

