Governo | rottura ad un passo Giorgetti | Crisi atomica

(Di martedì 4 giugno 2019) La conferenza stampa di Giuseppe Conte non ha avuto gli effetti sperati dal Premier. Lui ha messo sul piatto le sue dimissioni sperando così di riuscire a ricompattare ilma, poco dopo, è arrivata l'ennesima lite durante il vertice sullo sblocca cantieri. Matteo Salvini non era presente, ancora impegnato nei comizi elettorali, ed ha lasciato a Massimo Garavaglia il lavoro sporco. Il viceministro dell'economia ha ribadito l'intenzione della Lega di voler sospendere il codice degli appalti, una richiesta irricevibile per i 5 Stelle.Conte ha tentato di trovare un punto d'incontro, ma il leghista è rimasto fermo sulla sua posizione. Per il Premier i progetti della Lega non sono attuabili: "Questa è una vostra iniziativa, non possiamo farcene carico, parliamone sotto il profilo tecnico, non ci sono le condizioni". Laè ad uncome ha confermato anche Giancarlo ...

