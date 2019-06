Euro2020 | iniziano iscrizioni per programma volontari

romadailynews

(Di martedì 4 giugno 2019) Roma – Scattano oggi le procedure per diventareo degli Europei di calcio del 2020, che si giocheranno a Roma e in altre 11 citta’ del continente dal 12 giugno al 12 luglio del prossimo anno. Piu’ di millee esaranno selezionati e formati per partecipare all’evento: prima di tutto e’ necessario compilare il modulo online sul sito dedicato all’iniziativa (www.roma2020.it). Il processo di iscrizione dura 30 minuti e serve ai ragazzi per raccontare esperienze, aspettative e motivazioni per prendere parte al progetto. Il TeamUEFA EURO 2020 di Roma vagliera’ tutte le candidature e, tra luglio e ottobre 2019, organizzera’ piu’ di 1.600 colloqui di selezione a Roma. I candidati che vivono fuori Roma, ma hanno comunque interesse a partecipare, potranno organizzare un colloquio da remoto. ...