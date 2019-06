Clarissa e Federico | Gregucci alza i toni | “Mai portato abiti firmati”

UOMINI E DONNE/ Clarissa e Federico matrimonio : 'Noi per sempre' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico: Clarissa Marchese e Federico Gregucci ssi sono sposati, ecco il gesto di Maria De Filippi alla fine della stagione.

Clarissa e Federico sposi : il gesto di Maria De Filippi a Uomini e Donne : A soli due anni dall’inizio della loro storia, nata a Uomini e Donne quando lei era sul trono, il sogno d’amore di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è diventato realtà. Giovedì 30 maggio i due si sono sposati e con una cerimonia nuziale da favola, nella splendida cornice del duomo di Capua per poi proseguire con un ricevimento privato a Caserta. I due giovani, che da tempo ormai hanno lasciato l’Italia per trasferirsi ...

Clarissa Marchese e Federico Gregucci oggi sposi - tantissimi i Vip presenti : A soli due anni dall'inizio del loro rapporto, nato a Uomini e Donne quando lei era sul trono, il loro sogno d'amore è diventato realtà! Proprio questa mattina, infatti, Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati e con una cerimonia nuziale da favola, nella splendida cornice del duomo di Capua per poi proseguire con un ricevimento privato a Caserta.I due giovani, che da tempo ormai hanno lasciato l'Italia per trasferirsi stabilmente a ...

