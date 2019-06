“Shaking the plastic quo” | una sfida da vincere per garantirci un futuro

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) In un sistema economico globale in cui la corsa al profitto a tutti i costi e la compressione del costo del lavoro sono divenuti un totem, è ancora possibile creare un modello di economia circolare, replicabile sia nei Paesi ricchi che poveri, in cui sostenibilità ambientale e sociale stiano insieme?Oxfam crede in questa scommessa, che mette insieme attori profit e non profit nella FairAlliance. Un network che nasce oggi, per porre un correttivo alla cattiva gestione del ciclo di uno dei prodotti più utilizzati al mondo da decenni: laa.Ne fanno parte “Serioplast”, azienda internazionale leader nel settore della produzione dia per conto delle principali multinazionali globali; Oxfam e Cesvi, organizzazioni non profit impegnate da anni in progetti di rafforzamento delle capacità locali e di sviluppo economico e ...

