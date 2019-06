Roland Garros – Ashleigh Barty accede ai quarti di finale | Kenin sconfitta in 3 set

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Si comincia! Barty e Keys ai quarti - in campo Nishikori e Paire - più tardi Fognini : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

Roland Garros – Serena Williams pretende di cacciare Thiem dalla sala stampa : il commento di Federer è una lezione di stile! : Episodio controverso accaduto al Roland Garros: Serena Williams, infuriata per la sconfitta, ha preteso di fare subito la conferenza stampa cacciando il povero Thiem dalla sala. Il commento di Federer è una lezione di stile Una sconfitta è sempre una sconfitta, lo sa bene anche Serena Williams che all’età di 37 anni, dopo 23 Slam, si arrabbia ancora se perde un incontro. La sconfitta contro la giovane Sofia Kenin al Roland Garros è ...

Info utili per Fognini-Zverev al Roland Garros : orario e come guardare in streaming il 3 giugno : La partita Fognini-Zverev, in programma oggi 3 giugno per gli ottavi di finale del Roland Garros, non vale solo un posto ai quarti di finale di uno tra i tornei più prestigiosi al mondo. In tanti vogliono conoscere l’orario in cui avrà inizio questa sfida e come guardarla in diretta streaming, perché nel caso in cui il tennista italiano dovesse portare a casa l’incontro, per la prima volta dopo circa 40 anni avremo un nostro connazionale tra i ...

LIVE Fognini-Zverev - Roland Garros 2019 in DIRETTA : ottavo di finale che può valere la top10 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match degli ottavi di finale del Roland Garros 2019 tra il nostro Fabio Fognini e il tedesco Alexander Zverev (n.5 del mondo). Sul “Suzanne Lenglen” il ligure si giocherà l’accesso ai quarti di finale e anche la possibile top-10 nel ranking ATP. In caso di vittoria, infatti, l’entrata nell’elite del giocatore di Arma di Taggia sarebbe praticamente in cassaforte e ...

Roland Garros – Zverev punge Fognini prima del match : “non cerco vendetta - l’ho già battuto “ : Alexander Zverev punge Fabio Fognini prima della sfida degli ottavi di finale del Roland Garros: il tedesco sicuro di fare risultato, nonostante riconosca che il suo avversario stia giocando bene Gli ottavi di finale del Roland Garros hanno abbinato Fabio Fognini ad un avversario davverto tosto: il numero 5 al mondo, Alexander Zverev. Il talentino tedesco sta attraversando un 2019 di alti e bassi, ma quando è in giornata risulta un ...

Roland Garros 2019 : Fabio Fognini a caccia dei quarti contro Alexander Zverev. In campo Djokovic e Halep : Il secondo lunedì del Roland Garros è particolarmente atteso per quel che riguarda i colori italiani: Fabio Fognini si gioca un posto nei quarti di finale contro Alexander Zverev, in una sfida che lascia margini più che buoni al ligure. Anche se il tedesco è numero 5 delle classifiche mondiali, non è ancora riuscito ad esprimere questo suo potenziale negli Slam, e anche a Parigi ha confermato tutte le proprie difficoltà, mentre Fognini è uscito ...

Roland Garros 2019 : programma - orari e tv di lunedì 3 giugno. Ordine di gioco : guida a tutte le partite : La nona giornata del singolare maschile e di quello femminile del Roland Garros 2019 è dedicata alla disputa degli ottavi di finale della parte alta di entrambi i due tabelloni. Oltre alla sfida che più ci interessa, quella tra Fabio Fognini e il tedesco Alexander Zverev, spicca in campo maschile quella tra l’austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero 4, e il beniamino di casa francese Gael Monfils, numero 14 del seeding. in campo ...

Fognini-Zverev - Ottavi Roland Garros 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : E’ il grande giorno di Fabio Fognini: oggi negli Ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros 2019 il 32enne ligure di Arma di Taggia si gioca contro Alexander Zverev la possibilità di entrare per la prima volta tra i primi dieci tennisti del mondo. in caso di vittoria di Fabio questo ingresso tra i top ten è praticamente certo: in un altro ottavo di finale di giornata si incontreranno tra di loro i due diretti rivali di Fognini in ...