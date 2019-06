Mini-bot da maneggiare con cura | effetto destabilizzante sullo spread

Minibot - un brutto scherzo che non fa ridere : Fino a pochi giorni fa i Minibot avevano trovato scarsa attenzione nel dibattito politico economico italiano, perché liquidati come trovata populista dalle scarse implicazioni pratiche o, nel peggiore dei casi, come subdolo stratagemma per portare a termine cospirazioni per far uscire l’Italia dall’euro. Nei giorni scorsi, una mozione incautamente votata all’unanimità alla Camera dei deputati ha portato insperata pubblicità a questo concetto, ...

Minibot - Fassina : “Passo per uscita euro? Strumentalizzazione inaccettabile. Sinistra subalterna a neoliberismo” : “Minibot? C’è stata una Strumentalizzazione inaccettabile sul fatto che siano la premessa per uscire dall’euro. E’ un racconto sbagliato che fa il gioco della Lega e di chi vuole lo sfascio. E poi ci sono larga parte della classe dirigente e parte dell’opposizione che sono tornate a fare il tifo per lo spread, perché quello che non sono riusciti a fare a livello elettorale, cioè far cadere il governo, vogliono farlo attraverso i ...

5 cose da sapere sull'affare dei MiniBot : Una mozione approvata all'unanimità alla Camera dei deputati lo scorso martedì ha suscitato non poche discussioni per il potenziale dirompente di un provvedimento in essa ventilato: l'utilizzo di MiniBot per pagare i crediti verso i fornitori della Pubblica Amministrazione. I MiniBot sono titoli di debito pubblico di piccolo taglio che in teoria potrebbero circolare tra i privati come moneta. Quest'ultima caratteristica è il profilo più ...

Cos’è questa storia dei “Minibot” - da capo : Cosa sono, quali sono le critiche, cosa dice la mozione parlamentare che li ha riportati in auge e perché il PD l'ha votata (pentendosene)

Ignazio Visco : "I Mini-bot? Non sono la soluzione per il debito" : “I mini-bot sono pur sempre titoli di stato, piccoli ma lo sono. Non credo siano la soluzione per il nostro debito pubblico”, così il governatore della banca d’Italia Ignazio Visco ha risposto durante il suo intervento al festival dell’economia a Trento. Il riferimento è al via libera della Camera a una mozione che impegna il governo a varare un provvedimento per il pagamento dei debiti della pa alle ...

Cosa sono i Minibot - il primo passo verso una possibile uscita dall’euro : Claudio Borghi (Foto di Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Martedì 28 maggio la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità una mozione che impegna il governo ad accelerare il “pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni”, anche attraverso “titoli di Stato di piccolo taglio”. Il riferimento esplicito è all’emissione di minibot, uno strumento molto caro alla Lega di Matteo Salvini e presente ...

Minibot - la Camera approva all'unanimità. Disastro Pd - Padoan vota sì : "Primo passo verso l'uscita dall'euro" : La Camera approva all'unanimità la mozione Baldelli che impegna il governo a varare i Minibot, vale a dire il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione alle imprese in titoli di Stato di piccolo taglio. È un via libera indiretto alla creazione di debito, ma soprattutto di una valuta altern

Il sì della Camera ai Minibot agita i mercati. Il Mef prova a correre ai ripari : Spread a un passo dai 300 punti base, investitori in allerta sui rumor di una ‘valuta parallela’ Made in Italy che evoca i peggiori scenari di ‘Italexit’. Con il Mef che corre ai ripari (“non sono allo studio misure di finanziamento di alcun tipo”), il “no comment” della Bce e l’imbarazzo dei partiti.È l’effetto dei minibot: il via libera all’unanimità della Camera a ...

Minibot - ok mozione Camera/ Caos voto Pd e +Europa - Mef : 'Nessun bisogno' : Minibot, Caos dopo mozione Camera: il MEF fa sapere che non c'è alcun bisogno, Claudio Borghi sottolinea che 'l'Italia non è la Grecia'. Ma...