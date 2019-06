TelevideoRai101 : Borse europee in calo, Milano a -0,62% - McLarenBlogF1 : #Borse europee in calo Spread sopra quota 290 - fisco24_info : Borse, avvio di settimana ancora in rosso. Spread a quota 290: Le Borse europee aprono la settimana e il mese di gi… -

Apertura in ribasso per le, che avviano la settimana continuando a risentire delle tensioni sul commercio. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,62% a 19.679 punti. Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 290 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,68%. Londra -0,81%, Parigi -0,69% e Francoforte -0,56%. Euro a 1,1175 dollari e 120,927 yen in apertura dei mercati valutari europei.(Di lunedì 3 giugno 2019)