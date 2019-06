Ascolti tv | Che tempo che fa e il saluto di Fabio Fazio con 3 | 8 milioni di telespettatori

Ballando con le stelle finale 2019/ Boom di Ascolti e polemiche per Lasse Matberg : Ballando con le stelle finale 2019, Lasse Matberg e Sara Di Vaira vincitori di questa edizione tra le polemiche e ottimi ascolti

Ascolti tv 31 maggio : record Ballando con le stelle che batte Ciao Darwin : Ieri sera, venerdì 31 maggio, è andata in onda l'ultima attesa puntata di Ballando con le stelle, il fortunato show condotto da Milly Carlucci che ha proclamato il vincitore assoluto di questa edizione. Su Canale 5, invece, è andata in onda una puntata speciale di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis che ha proclamato i 'trionfatori' di questa scoppiettante edizione. Ad avere la meglio in termini di Ascolti, però, è stato lo show di ...

Carlo Freccero a Blogo : "Simona Ventura a Pechino Express? No. Fazio su Rai2? Sì - ma... The Voice? Contentissimo anche per Ascolti" : (video in arrivo)A margine della conferenza stampa di presentazione di Realiti, il programma con Enrico Lucci che debutterà mercoledì prossimo in prima serata, Carlo Freccero ha risposto ad alcune domande di Blogo. A proposito di The Voice, la cui puntata di ieri ha fatto registrare il più basso ascolto di sempre, ha spiegato:Un bilancio? Sono soddisfattissimo, ha riposizionato la rete verso un target più giovane e commerciale; e abbiamo fatto ...

Ascolti All Together Now - The Voice : Michelle Hunziker cala al 13% : All Together Now, Ascolti di ieri: Michelle Hunziker cala ancora. Vince Rai1 in replica È andata in onda ieri sera, giovedì 30 maggio, una nuova puntata di All Together Now, il programma musicale di Canale5 condotto da Michelle Hunziker e con la partecipazione di J-Ax come Direttore del muro umano formato da 100 persone. Per il programma, questi sono stati gli Ascolti: 2.398.000 telespettatori e il 13.86% di share. Il programma della Hunziker ...

Ascolti TV | Social Auditel 30 maggio 2019 : The Voice super social anche di giovedì con oltre 120.000 Tweet : social Auditel 30 maggio 2019: The Voice vince la battaglia social contro All Together Now, Piazza Pulita supera Dritto e Rovescio nei trending topics Doppio appuntamento per The Voice of Italy e doppia vittoria anche nel giovedì sera. Il talent condotto da Simona Ventura ha registrato al termine della messa ...

Boom di Ascolti per Chelsea - Arsenal su Sky Sport e TV8 : Boom di ascolti per la Finale della UEFA Europa League su Sky Sport e TV8 (in diretta dalle 21), con 3.879.782 spettatori medi complessivi e il 15,5% di share (9.617.030 spettatori unici). In particolare, la sfida tutta inglese di Baku tra Chelsea ed Arsenal raccontata da Massimo Marianella e Luca Marchegiani ha avuto un’audience record di 1.291.777 spettatori medi su Sky Sport (share del 5,2%) e...

Ascolti mercoledì 29 maggio : Live Non è la D’Urso (19%) tra Nemiche per la Pelle (12%) e la finale di Europa League (10.4%) : Ascolti mercoledì 29 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Live non è la D’Urso – Canale 5 – 3.18 milioni e 19%Nemiche per la Pelle – Rai 1 – 2.87 milioni e 12%Chelsea – Arsenal (4-1) – finale Europa League – TV8 – 2.59 milioni e 10.4%Chi l’ha visto? – Rai 3 –2.13 milioni e 9.9%Boston – Caccia all’uomo – Rai 2 – 1.34 milioni e 5.8%Scontro tra titani ...

Ascolti mercoledì 29 maggio : Live Non è la D’Urso tra Nemiche per la Pelle e la finale di Europa League : Ascolti mercoledì 29 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Nemiche per la Pelle – Rai 1 – milioni e %Caccia all’uomo – Rai 2 – milioni e %Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e %Live non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %Scontro tra titani – Italia 1 – milioni e %Lawrence d’Arabia – La7 – milioni e %Chelsea – ...

Dazn dà i numeri - tranne quelli che contano : Ascolti e clienti : Dazn fa un bilancio dei risultati ottenuti nella prima stagione in Italia manifestando grande soddisfazione dei risultati (parla di “numeri impressionanti”) e rinnovando l’impegno a continuare a crescere ampliando l’offerta multisport con nuovi contenuti. La piattaforma streaming conferma il ticket mensile a 9,90 euro e anche la collaborazione commerciale con Sky (per altri due anni). L’Executive vice president ...

Ascolti tv - la Partita del Cuore vince il prime time e bene anche 'The Voice' : Il match di beneficenza in onda su Rai 1 vince su 'Room', in onda su Canale 5. Terzo posto per il talent di Rai 2

Ascolti tv - successo per il Grande Fratello che sfiora i 3 - 7 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Barbara d’Urso porta a casa ancora una Grande vittoria aggiudicandosi la serata televisiva con la diretta del Grande Fratello. Il reality di Canale 5 dalle 21.46 all’1.20 è stato visto da 3.681.000 spettatori con il 22.4% di share. Al secondo posto su Rai1 lo Speciale Porta a Porta Elezioni Europee – Chi ha Vinto? di Bruno Vespa con 2.478.000 spettatori e l’11.6% di share. Su Rai3 il film Il ...

Ascolti tv - vince Che tempo che fa con quasi 4 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Ancora un successo per Fabio Fazio giunto al penultimo appuntamento di stagione: nuova vittoria del prime time su Rai1 per Che tempo che Fa con 3.877.000 spettatori e il 16.3% di share. Al secondo posto su Canale 5 New Amsterdam con 2.146.000 spettatori e l’8.8% di share. Terzo piazzamento su Rai2 per Ncis con 1.663.000 spettatori e il 6.8% e per Fbi con 1.503.000 spettatori e il 6.6%. A seguire, tra gli altri ...

Ascolti Domenica 26 maggio Che Tempo che Fa e New Amsterdam lanciano le maratone : Ascolti Domenica 26 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Che Tempo Che Fa (fino 22:50) – Rai 1 – milioni e %New Amsterdam (1 episodio) – Canale 5 – milioni e %NCIS – Rai 2 – milioni e % FBI – Rai 2 – milioni e %Non è l’Arena – La7 – milioni e %Mission Impossibile Rogue Nation – Italia 1 – milioni e %Il Gladiatore – Rete 4 – mila e ...

Gf 2019 - critiche da un’ex protagonista del reality : “Scelgono per fare Ascolti” : Grande Fratello, il reality show è cambiato negli anni Il Grande Fratello 2019 è la 16esima edizione del papà di tutti i reality show. Qualsiasi sia stato il motivo, il Gf negli anni è molto cambiato, a partire dal cast. Se nelle prime edizioni i personaggi venivano fuori nella Casa e diventavano famosi partecipando al […] L'articolo Gf 2019, critiche da un’ex protagonista del reality: “Scelgono per fare ascolti” proviene ...