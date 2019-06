MotoGp Mugello | Petrucci vince per la prima volta davanti a Marquez e Dovizioso Rossi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Ilgiallo, uniforme e speranzoso, si scolora definitivamente all’ottavo giro. E’ il momento in cui Valentino, eterno uomo delle rimonte, cade e si ritira. Il dottore, dopo un weekend da ritiro, parte 18° e questanon ha le forze per recuperare.passa un altrettanto sbiadito Jorge Lorenzo, si porta 15°, poi sbaglia ed esce di pista. Rientra 22°, si rimette in corsa, ma il secondo errore gli costa la gara: scivolata in percorrenza di curva efinito. Per fortuna dei tifosi, a sostituirlo c’è il rosso della Ducati. In una gara in cui gli italiani cadono tipo birilli (il già dettoè in buona compagnia con Bagnaia e Morbidelli) tocca ariaccendere il tifo in gara. E che gara. I due italiani, insieme agli spagnolie Rins si rincorrono a colpi di staccata per almeno dieci giri in cui sembra che nessuno abbia ...

SkySportMotoGP : ?? @Petrux9 vince il GP d’Italia ???? ? Prima vittoria in @MotoGP per l'italiano I risultati ? - Eurosport_IT : Il giorno più bello per Danilo #Petrucci! Al Mugello arriva la prima vittoria in MotoGP ????????? #ItalianGP - SkySportMotoGP : ???????? @Petrux9 festeggia il suo primo successo nel Motomondiale ???? davanti al pubblico di casa I risultati ?… -