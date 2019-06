Dolore e tragedia in una bella storia d’amore

laragnatelanews

(Di domenica 2 giugno 2019) Quando ho visto le immagini di quel ragazzo di trent’anni e la sua ragazza e ho saputo quanto fosse accaduto sono rimasto davvero senza parole. Un suicidio per amore, per un, per una perdita alla quale non trovava risposte e sollievo. Erano due bellissime persone, David e la sua Aura. C’erano tutti i presupposti perché la loro potesse essere unadi amore e di vita. Lui lavorava insieme al padre al bar Tortuga, un noto locale nel quartiere Trieste a Roma, dove si incontrano molti giovani per aperitivi o per passare una serata. David ci lavorava sin dal mattino con grande dedizione. Un ragazzo come tanti, con la sua squadra del cuore, la Roma, a cui dedicava anche molte immagini e parole nel suo profilo Facebook. Il Capitan Totti quale Personaggio, icona del suo vivere. Lui stesso che giocava a calcio con gli amici. Poi c’era lei Aura, la sua ...

