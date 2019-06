Arnold Schwarzenegger debutta da cantante con un brano rap

ilgiornale

(Di domenica 2 giugno 2019) Alessandro Zoppo Ilsi chiama “Pump It Up - The Motivation Song” e vede Schwarzy duettare con ilaustriaco Andreas Gabalierfa il suo esordio nel mondo della musica. L’attore ama sperimentare e per questo debutto speciale ha messo in piedi una curiosa collaborazione con il cantautore austriaco Andreas Gabalier. La coppia ha duettato nella canzone Pump It Up - The Motivation Song, nella quale mischiano in maniera curiosa pop, rock e rap. Il, aperto dal classico “Hasta la vista, baby”, immortale citazione di Terminator 2 - Il giorno del giudizio, ripercorre la carriera di Schwarzy. Dall’infanzia in condizioni di estrema povertà (, cresciuto nel paesino di Thal, nella Stiria, ebbe un rapporto difficile e conflittuale col severo padre Gustav, reduce della Seconda guerra mondiale) agli esordi nel culturismo, quando come “quercia ...

