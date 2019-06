Nave migranti domani a calata Bettolo

Migranti - dissequestrata la Sea Watch La Nave potrà lasciare il porto di Licata : La decisione della procura di Agrigento. La nave era stata posta sotto sequestro il 20 maggio scorso

Migranti : Casarini - 'Nave Marina militare era a 9 miglia dal gommone' : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - "Si ha l'impressione che il Ministro della Difesa @Eli_Trenta possa essere vittima di qualcuno che gli riferisce cose non vere. P490 Cigala Fulgosi era a 9 miglia di distanza dal gommone, non a 80 km. Ministro, ci sono foto e tracciati". Lo scrive su Twitter Luca Casar

Migranti - Nave della Marina soccorre il gommone in difficoltà al largo della Libia : La nave militare "Cigala Fulgosi" della Marina sarebbe intervenuta stamattina intorno alle 9:30 per salvare i Migranti in difficoltà al largo della Libia. Oggi la Ong Alarm Phone aveva lanciato l'allarme su Twitter, in quanto sul gommone in questione si trovano circa 80-90 persone, che a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine rischiavano la vita. Proprio per questo la nave è intervenuta per trarre in salvo questa povera gente. ...

Una Nave militare maltese ha soccorso più di 200 migranti nel Mediterraneo : Sabato una nave militare maltese ha soccorso 216 migranti che si trovavano a bordo di due gommoni nel Mediterraneo, e li ha portati a Malta. Tra le persone soccorse c’erano una donna incinta e diversi minori. Un portavoce delle forze