Mugello | pole position per Marquez davanti a Quartararo e Petrucci

Marquez gioca d’astuzia : pole position grazie alla scia di Dovizioso al Mugello - Rossi lontano : Marc Marquez fa il furbo al Mugello e si prende la pole position sulla scia di Dovizioso, Petrucci in prima fila al Gp d’Italia Un sabato di fuoco al Mugello per le qualifiche del Gp d’Italia: lo spettacolo è iniziato sin dalla Q1, che ha visto sfidarsi in pista per gli unici due pass per la Q2 piloti del calibro di Dovizioso, Rossi, Lorenzo e Iannone. Dopo una sessione spettacolare, solo sul finale la Ducati ha potuto tirare ...

