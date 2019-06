Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Continuano serrate le indagini sulladi, la città del tarantino, in Puglia, travolta da un vero e proprio tsunami mediatico dopo la, il 23 aprile scorso, di Antonio Cosimo Stano, il 66enne brutalmente torturato e seviziato in casa sua da un gruppo di ragazzini del posto, almeno 14 secondo quanto riferisce la stampa locale. Ad oggi gli indagati per ladell'sono in totale 18, otto ragazzini sono finiti in carcere, tra cui due maggiorenni. L'inchiesta adesso è alla fase due, e rischia di scoperchiare un vero e proprio "vaso di Pandora". Sarebbero infatti più di una leche circolano in città, e queste sarebbero collegate tra loro. E l'ipotesi che è emersa in queste ultime ore dalla denuncia di una persona del posto, Cosimo Mandurino, conosciuto in città come "Mimmo Motorino". Di quest'uomo si è accennato anche in altri precedenti articoli ...

LaGazzettaWeb : Manduria, anziano pestato a morte: in chat baby gang riferimenti a più vittime - ignaziore : RT @giopge: A #Manduria si sono giustificate le violenze su un anziano, perché 'erano ragazzi'. Ma 52 anni non sei un ragazzo e sei solo un… - cocchi2a : RT @giopge: A #Manduria si sono giustificate le violenze su un anziano, perché 'erano ragazzi'. Ma 52 anni non sei un ragazzo e sei solo un… -